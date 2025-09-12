Ричмонд
Трамп выразил недоумение в связи с приговором Болсонару в Бразилии

Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что суд в Бразилии признал экс-президента Жаира Болсонару виновным в организации заговора. Об этом республиканец сообщил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

«Я считаю, что он был хорошим президентом Бразилии. Совершенно удивительно, что такое могло произойти», — сказал хозяин Белого дома.

Американский лидер также провёл параллель между делом Болсонару и своими собственными юридическими проблемами, отметив, что «это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло». Трамп неоднократно заявлял, что предъявленные ему обвинения политически мотивированы.

Ранее сообщалось, что суд Бразилии приговорил бывшего президента Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Болсонару был признан виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Член суда Кармен Люсия подчеркнула, что прокуратура предоставила убедительные доказательства его вины.

