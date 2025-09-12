Трамп выразил недоумение в связи с приговором Болсонару в Бразилии

Американский лидер также провёл параллель между делом Болсонару и своими собственными юридическими проблемами, отметив, что «это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло». Трамп неоднократно заявлял, что предъявленные ему обвинения политически мотивированы.