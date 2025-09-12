Явка на выборах губернатора Камчатки составила 6,68%

Голосование на выборах губернатора Камчатского края проходит в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября. Все участки открыты с 8.00 до 20.00. За ходом голосования осуществляется контроль со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов.