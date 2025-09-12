Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Явка на выборах губернатора Камчатки составила 6,68%

Явка на выборах губернатора Камчатки к 10:00 первого дня составила 6,68%

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 12 сен — РИА Новости. Активность избирателей Камчатского края на выборах губернатора по состоянию на 10.00 (01.00 мск) пятницы достигла 6,68%, сообщили в избирательной комиссии региона.

«Активность избирателей Камчатского края на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 10.00 часов 12 сентября 2025 года составила 6,68%», — говорится в Telegram-канале регионального избиркома.

В комиссии напомнили о возможности проголосовать вне помещения для голосования для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на участок.

«Заявления (обращения) о предоставлении такой возможности принимаются в участковой избирательной комиссии не позднее 14 часов 14 сентября 2025 года», — уточнили в избиркоме.

Голосование на выборах губернатора Камчатского края проходит в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября. Все участки открыты с 8.00 до 20.00. За ходом голосования осуществляется контроль со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов.

Также в эти дни в регионе проходят выборы депутатов думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округа, совета депутатов городского округа «поселок Палана», депутатов и глав сельских поселений.

Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше