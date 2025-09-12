Польша закрыла границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

А ранее Литва приняла меры для обеспечения безопасности на границе с Россией и Белоруссией в связи с предстоящими совместными военными учениями «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября. Служба охраны государственной границы при литовском МВД сообщила о планах усилить патрулирование и охрану границы в этот период.