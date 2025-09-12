Даже небо слезы льет над глупостью польской власти. Шмидт о закрытии границы с Беларусью

«Как я почитал, что случилось, я просто вернулся из Москвы. Только что приехал, приехал в Минск, позже в Брест, посмотреть, насколько это правда. Но посмотрите, и небо слезы льет над глупостью польской власти (в этот момент шел дождь. — Прим. БЕЛТА)», — сказал он.
Комментируя указываемую польскими властями причину своего решения — учения «Запад-2025», он назвал это «конкретным бредом». «Вы смотрели, там обычные люди, которые приезжают, туристы, например, которые приезжают с семьей, с детьми, чтобы встретиться. Логики в этом решении нет. Польская власть просто хочет обострения отношений между Польшей и Беларусью», — отметил Томаш Шмидт.
«Президент Александр Лукашенко всегда говорит, что мы соседи от Бога, надо дружить. А там (с польской стороны. — Прим. БЕЛТА) никто этого не понимает. Меня это раздражает. Я хотел посмотреть своими глазами, правда ли они закроют границу. И вот смотрю на последние автобусы с людьми — и их не пустили», — возмутился он.
Последние события, связанные с польской стороной (высылка белорусского посла, задержание в Беларуси польского шпиона, закрытие границы и др.), Томаш Шмидт назвал взаимосвязанными и не исключил новых инцидентов.
«Возможно, будет какой-то дальше инцидент. Возможно, это только начинается», — сказал он. И напомнил, что именно белорусская сторона предупредила польские власти о дронах, которые не удалось сбить.
«Как мы посмотрим, это может быть связано одно с другим. Заявление фон дер Ляйен (главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. — Прим. БЕЛТА), что надо больше и больше денег на военное устройство… Что происходит с границей, польским шпионом, который был здесь задержан. И еще эти беспилотники», — указал он, заметив, что России не было никакого смысла пересылать беспилотники в страну НАТО.
Также он обратил внимание, что из-за закрытия границы Польша понесет финансовые потери. «А страна и так в долгах. Люди раздражены, что уровень жизни пошел вниз», — подчеркнул Томаш Шмидт и сделал акцент на том, что обычным полякам жить станет гораздо труднее. Польша тратит деньги на закупку оружия, а не на школы и больницы, на развитие социальных программ.
Томаш Шмидт отметил, что очереди на границе возникали из-за намеренной медлительности польских пограничников. По его мнению, польская сторона опасается, что поляки, приезжая в Беларусь, увидят, что это нормальная страна с хорошими людьми и забитыми полками магазинов, и перестанут верить польским и другим западным СМИ.