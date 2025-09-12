Даже небо слезы льет над глупостью польской власти. Шмидт о закрытии границы с Беларусью

«Президент Александр Лукашенко всегда говорит, что мы соседи от Бога, надо дружить. А там (с польской стороны. — Прим. БЕЛТА) никто этого не понимает. Меня это раздражает. Я хотел посмотреть своими глазами, правда ли они закроют границу. И вот смотрю на последние автобусы с людьми — и их не пустили», — возмутился он.