Старший сын Болсонару раскритиковал бразильские власти за приговор своему отцу

Жаир Болсонару являлся президентом Бразилии с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года. В октябре 2022 года он проиграл президентские выборы своему оппоненту Луису Инасиу Луле да Силве, который возглавил страну 1 января 2023 года.