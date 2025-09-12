Старший сын Болсонару раскритиковал бразильские власти за приговор своему отцу

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, который является сыном экс-президента страны Жаира Болсонару, резко раскритиковал приговор верховного федерального суда в отношении его отца. Ранее суд признал политика виновным по делу о госперевороте и приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.
«Сегодня тот день, когда власть победила демократию! Несправедливо преследуемые войдут в историю, преследователи окажутся на помойке. Мы не откажемся от нашей Бразилии», — написал старший сын экс-президента в социальной сети.
К слову, другой сын Болсонару — депутат Эдуарду — ранее призвал власти США ввести новые санкции против Бразилии из-за признания его отца виновным.
Жаир Болсонару являлся президентом Бразилии с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года. В октябре 2022 года он проиграл президентские выборы своему оппоненту Луису Инасиу Луле да Силве, который возглавил страну 1 января 2023 года.
Напомним, верховый суд Бразилии в четверг приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения.
