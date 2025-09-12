Ричмонд
Избирательные участки на выборах губернатора открылись в ЕАО

В Еврейской автономной области началось голосование на выборах главы региона. Избирательные участки открылись 12 сентября и будут работать в течение трёх дней, до 14 сентября включительно.

Источник: Life.ru

Для обеспечения возможности участия в выборах всех зарегистрированных избирателей в автономии организовано 159 избирательных участков, которые начали свою работу ещё 1 сентября.

По состоянию на 1 июля текущего года, в ЕАО зарегистрировано 117 032 избирателя. В период проведения выборов избирательные участки будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 1:00 до 13:00 по московскому времени).

На пост губернатора Еврейской автономной области претендуют четыре кандидата: временно исполняющая обязанности главы региона Мария Костюк, выдвинутая партией «Единая Россия», Василий Гладких, представляющий ЛДПР, Александр Крупский от партии «Коммунисты России» и Александр Щербина, кандидат от КПРФ.

Ранее избирательные пункты для голосования на выборах губернатора открылись в Камчатском крае. На территории региона развернулись 178 участков во всех населённых пунктах, которые будут принимать граждан до 14 сентября включительно с 8:00 до 20:00. За пост главы региона борются четыре кандидата: Роман Литвинов от Камчатского отделения КПРФ, Дмитрий Тюрин от партии «Коммунисты России», Владимир Солодов от «Единой России» и Василина Кулиева от ЛДПР.

