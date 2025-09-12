Чиновника в Хабаровске наказали за выбоины и просадки на дороге

Новости, Хабаровск. Мировой суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении заместителя мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Андрея Горшенина. Поводом стали нарушения при содержании городских дорог. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проверка прокуратуры вместе с сотрудниками ГАИ выявила серьезные дефекты дорожного покрытия на улице Ленина. На участке обнаружили выбоины и просадки глубиной свыше 10 сантиметров.
«Дорога не была должным образом ограждена и не имела предупреждающих знаков. По закону такие меры должны приниматься до устранения повреждений, чтобы обеспечить безопасность движения», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд установил, что чиновник не исполнил обязанность по контролю над состоянием участка. В заседании он признал вину частично, пояснив, что меры по устранению нарушений уже приняты. Однако прокурор настаивал на наказании и возражал против признания дела малозначительным.
Мировой судья признал заместителя мэра виновным по статье КоАП РФ. В качестве наказания назначен административный штраф — 20 тысяч рублей.