Трамп заявил, что поедет на похороны активиста Кирка в Аризоне

Глава вашингтонской администрации ответил утвердительно на вопрос о том, посетит ли он похороны. «Как я полагаю, это будет в Аризоне. Меня попросили приехать. Думаю, я обязан это сделать», — добавил он, отвечая в четверг на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. По словам президента США, похороны состоятся «на следующих выходных». Он не назвал точную дату.