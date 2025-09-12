Количество сбитых на подлете к столице БПЛА достигло семи, ПВО продолжает работать

Количество сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло семи. Системы противовоздушной обороны продолжают уничтожать вражеские воздушные цели над Подмосковьем. Жители Можайска и Дедовска сообщили о слышимых взрывах и видимых вспышках в небе, однако данные о пострадавших отсутствуют.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
Ранее сообщалось о 4 сбитых беспилотниках.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше