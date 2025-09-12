Ричмонд
Количество сбитых на подлете к столице БПЛА достигло семи, ПВО продолжает работать

Количество сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло семи.

Количество сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло семи. Системы противовоздушной обороны продолжают уничтожать вражеские воздушные цели над Подмосковьем. Жители Можайска и Дедовска сообщили о слышимых взрывах и видимых вспышках в небе, однако данные о пострадавших отсутствуют.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее сообщалось о 4 сбитых беспилотниках.

