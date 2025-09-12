На польско-белорусской границе из-за закрытия в полночь 12 сентября застряли сотни машин

Границу Польши и Белоруссии из-за закрытия КПП не успели пересечь примерно 1,5 тыс. транспортных средств. Именно столько машин остались на белорусской стороне, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
Среди застрявших в Брестской области транспортных средств имеются и пассажирские автобусы.
Также сообщается, что среди тех, кто застрял на границе, много граждан Польши и Германии. Теперь им придется искать альтернативные пути въезда в Евросоюз, так как пока не известно, когда Варшава откроет границу с Белоруссией.
К слову, после закрытия границы польские пограничники установили на своем КПП заграждение — спираль Бруно и металлические щиты.
Напомним, Польша полностью закрыла границу с Белоруссией в полночь 12 сентября (01:00 по белорусскому времени).
