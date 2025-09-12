Министр по делам ЕС Венгрии Бока раскритиковал проукраинский курс фон дер Ляйен

Министр отметил, что в речи фон дер Ляйен нет указания на существенные изменения в политике, но из неё следует, что Еврокомиссия делает ставку на «экономику военного времени» и выбирает приоритетом финансирование Украины, несмотря на то, что ЕС находится в упадке.