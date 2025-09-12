Министр по делам ЕС Венгрии Бока раскритиковал проукраинский курс фон дер Ляйен

В Венгрии охарактеризовали ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен как «военную речь». Об этом сказал министр по делам Евросоюза Венгрии Янош Бока.
«Президент ЕК выступила с речью о войне. Это было не просто провоенное выступление, это была настоящая военная речь», — цитирует издание издание Hungary Today выступление министра на пресс-конференции.
Министр отметил, что в речи фон дер Ляйен нет указания на существенные изменения в политике, но из неё следует, что Еврокомиссия делает ставку на «экономику военного времени» и выбирает приоритетом финансирование Украины, несмотря на то, что ЕС находится в упадке.
Накануне премьер Венгрии Орбан призвал фон дер Ляйен покинуть пост из-за её милитаристских взглядов. Политик обратил внимание на «резкую провоенную» главы ЕК.
Также сообщается, что группы «Патриоты» и «Левые» в Европарламенте намерены отдельно потребовать вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.