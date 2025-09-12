Ричмонд
В России начался единый день голосования с выборами губернаторов в 20 регионах

В России стартовал единый день голосования, который продлится с пятницы по воскресенье.

В России стартовал единый день голосования, который продлится с пятницы по воскресенье. В 20 регионах проходят прямые выборы губернаторов, а в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов и другие избирательные кампании.

Голосование за губернаторов проходит в Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Краснодарском и Пермском краях, а также в Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и Еврейской автономной области.

Партия «Единая Россия» организовала федеральный ситуационный центр в центральном исполкоме для мониторинга выборов-2025. Аналогичные центры работают во всех регионах с избирательными кампаниями. Всего подготовлено около 60 тысяч наблюдателей для контроля за ходом голосования.

Ранее сообщалось, что избирательные участки первыми открыты на Камчатке.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше