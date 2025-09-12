Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США грозят ограничить въезд иностранцам за оскорбительные посты о Кирке

Госдепартамент США предупредил, что публикации иностранных граждан с осуждением или насмешкой над убийством политического активиста Чарли Кирка могут повлечь ограничения при выдаче виз. Об этом заявил заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

Источник: Life.ru

«В свете ужасного убийства ведущего политического деятеля я хочу подчеркнуть, что иностранцы, прославляющие насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране. Я с отвращением наблюдаю, как некоторые в социальных сетях хвалят, оправдывают или преуменьшают значение этого события, и поручил нашим консульским сотрудникам принять соответствующие меры», — заявил Ландау.

Ландау также призвал сообщать о зарубежных комментариях, которые оправдывают преступление или выражают враждебность, чтобы «Госдеп мог защитить американский народ».

Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Он являлся активным сторонником Трампа и был известен консервативными взглядами. Политик выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией.