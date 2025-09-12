США грозят ограничить въезд иностранцам за оскорбительные посты о Кирке

«В свете ужасного убийства ведущего политического деятеля я хочу подчеркнуть, что иностранцы, прославляющие насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране. Я с отвращением наблюдаю, как некоторые в социальных сетях хвалят, оправдывают или преуменьшают значение этого события, и поручил нашим консульским сотрудникам принять соответствующие меры», — заявил Ландау.