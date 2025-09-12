В Польше заметили подозрительное совпадение перед инцидентом с БПЛА: подробности

В Польше указали на возможную связь между инцидентом с дронами и заявлением Еврокомиссии о выделении этой стране кредита в $43 млрд, предназначенного для производства оружия. Логическую цепочку выстроила журналистка польского RadioDebata Александра Федорска.
«1) Европейская комиссия открывает Польше дорогу к кредиту в размере 43,7 миллиарда евро по программе SAFE. 2) Беспилотники залетают в Польшу и “угрожают” ей. 3) Немецкая военная промышленность заявляет, что у неё есть идеальное противодронное оборудование для Польши. 4) Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен спустя день после атаки считает, что Польше следует установить “эффективную стену против дронов”», — написала журналистка в социальной сети Х.
Накануне военный аналитик Шурыгин обратил внимание на скотч на сбитых дронах в Польше и объяснил, почему эта деталь указывает на принадлежность БПЛА Украине.
Тем временем польские военные отправятся на Украину, чтобы учиться сбивать дроны.