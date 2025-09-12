Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ назначили командиром подразделения офицера из сдавшейся в Мариуполе бригады

Подполковник Сейдамет Османов, ранее служивший в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины, которая капитулировала в Мариуполе, назначен новым командиром 115-й бригады ВСУ.

Подполковник Сейдамет Османов, ранее служивший в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины, которая капитулировала в Мариуполе, назначен новым командиром 115-й бригады ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

По информации источника, Османов сменит на этом посту Дениса Билыка, который был отстранен от командования из-за значительных потерь личного состава и провала обороны на участке фронта в районе Боровская-Андреевка — Зеленый Гай.

36-я бригада морской пехоты, где ранее служил новый командир, практически перестала существовать после массовой сдачи в плен под Мариуполем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на западе Украины ракета истребителя ВСУ упала на жилой дом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.