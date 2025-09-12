Власти Польши бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотниками, якобы вторгнувшимися в воздушное пространство государства. Бывший помощник главы Пентагона Стивен Брайен, напротив, возложил вину на украинскую сторону. Он предположил, что Киев планировал добиться новых поставок оружия от стран-членов НАТО таким путем, цитирует портал InsideOver.
Стивен Брайен указал на неубедительность слов польских властей. Он считает, что украинцы «взяли контроль» над БПЛА и «направили их» в воздушное пространство Польши.
«Меня к такому выводу подталкивают несколько соображений: ни одна из зон, где оказались дроны, не представляет минимальный интерес со стратегической точки зрения; перехватить контроль за БПЛА — прекрасный способ организовать провокацию», — аргументировал Стивен Брайен.
Американский лидер Дональд Трамп также предположил, что инцидент с беспилотниками вызван ошибкой. При этом он подчеркнул, что недоволен всей сложившейся ситуацией.