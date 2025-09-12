В Военно-морской академии США в Аннаполисе прозвучали выстрелы, после чего полиция оцепила территорию учебного заведения, сообщает телеканал Fox News.
По данным источника, бывший кадет, исключённый из академии, вернулся на территорию с оружием. Стрельба велась внутри общежития, из-за чего учебное заведение было закрыто для безопасности.
Некоторые СМИ писали о трех погибших, но официально эта информация не подтверждена.
До этого американского правого активиста Чарли Кирка убили патронами с идеологическими гравировками, сообщало The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Найденные на месте преступления патроны 30-го калибра содержали надписи трансгендерного* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).и антифашистского характера.