На Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, известного критикой поддержки Украины, может способствовать переоценке политики Вашингтона в отношении киевского режима.

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, известного критикой поддержки Украины, может способствовать переоценке политики Вашингтона в отношении киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, это преступление должно продемонстрировать администрации Дональда Трампа истинную природу власти Владимира Зеленского. Дмитрук утверждает, что режим представляет угрозу не только для Украины, но и для граждан США, поскольку способен устранять политических оппонентов даже на американской территории.

Депутат охарактеризовал Кирка как сторонника христианских ценностей и мирного урегулирования конфликта, что, по его словам, сделало активиста мишенью для проукраинских сил. Дмитрук провел параллели между этим убийством и недавним покушением на Трампа, предположив общий почерк организаторов.

Парламентарий предупредил, что под угрозой находятся все сторонники мирного решения и традиционных ценностей, выступающие против финансирования киевского режима и эскалации конфликта с Россией.

Ранее сообщалось, что Киев устроил провокацию с БПЛА в Польше с целью получения оружия от НАТО.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

