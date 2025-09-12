В своем выступлении Змеевский подчеркнул, что именно чешские партнёры должны задуматься о том, кому на самом деле выгоден этот инцидент и создаваемая вокруг него истерия. По его словам, очевидно, что эти события не приносят пользы или выгод России, и их цель — возможно, дестабилизация ситуации или создание негативного фона вокруг российско-польских и российских-чешских отношений.