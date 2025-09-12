Ричмонд
Посол России предложил Чехии задуматься об инциденте с дронами в Польше

Змеевский подчеркнул, что чешские партнёры должны задуматься о том, кому на самом деле выгоден этот инцидент.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Чехии Александр Змеевский предложил чешским властям задуматься над вопросом, кому действительно может быть выгоден инцидент с дронами в Польше, сообщает МИД России.

11 сентября он был вызван в чешский Министерство иностранных дел на встречу с заместителем министра Яном Марианом, где ему были предъявлены обвинения в «преднамеренном нарушении» воздушного пространства Польши 10 сентября 2025 года с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Российский посол настоятельно опроверг эти обвинения, подчеркнув, что Россия не подтверждала принадлежность данных БПЛА к своим вооруженным силам. В то же время, как отметил генсек НАТО Марк Рютте, расследование инцидента продолжается, и точные обвинения пока не предъявлены.

В своем выступлении Змеевский подчеркнул, что именно чешские партнёры должны задуматься о том, кому на самом деле выгоден этот инцидент и создаваемая вокруг него истерия. По его словам, очевидно, что эти события не приносят пользы или выгод России, и их цель — возможно, дестабилизация ситуации или создание негативного фона вокруг российско-польских и российских-чешских отношений.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. По его словам, вооруженные силы применили оружие для ликвидации угрозы.

