Бразильский МИД ответил на угрозы США

«Угрозы, подобные той, с которой выступил сегодня госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении, содержащем нападки на бразильские власти и игнорирующем факты и неопровержимые доказательства по делу, не запугают нашу демократию», — говорится в заявлении МИД Бразилии.