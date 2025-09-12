Бразильский МИД ответил на угрозы США

Демократию Бразилии не запугают угрозы государственного секретаря США Марко Рубио, который ранее обрушился с нападками на власти страны из-за приговора экс-президенту Жаиру Болсонару. Об этом заявил МИД южноамериканского государства.
«Угрозы, подобные той, с которой выступил сегодня госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении, содержащем нападки на бразильские власти и игнорирующем факты и неопровержимые доказательства по делу, не запугают нашу демократию», — говорится в заявлении МИД Бразилии.
Напомним, в четверг верховный суд Бразилии признал Жаира Болсонару, занимавшего пост президента с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года, виновным по делу о госперевороте.
Болсонару назначили наказание в виде 27 лет и 3 месяцев тюрьмы.
На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готовит ответные меры против Бразилии.
