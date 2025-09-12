Ричмонд
Бразильский МИД ответил на угрозы США

Демократию Бразилии не запугают угрозы государственного секретаря США Марко Рубио, который ранее обрушился с нападками на власти страны из-за приговора экс-президенту Жаиру Болсонару.

«Угрозы, подобные той, с которой выступил сегодня госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении, содержащем нападки на бразильские власти и игнорирующем факты и неопровержимые доказательства по делу, не запугают нашу демократию», — говорится в заявлении МИД Бразилии.

Напомним, в четверг верховный суд Бразилии признал Жаира Болсонару, занимавшего пост президента с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года, виновным по делу о госперевороте.

Болсонару назначили наказание в виде 27 лет и 3 месяцев тюрьмы.

На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готовит ответные меры против Бразилии.

