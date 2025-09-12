Шмыгаль заявил, что Украина выделила Rheinmetall землю для нового завода

Шмыгаль уточнил, что юридические процедуры завершены, и 9 сентября в одном из безопасных регионов страны была выделена площадка под завод. На предприятии планируется наладить производство артиллерийских боеприпасов Rheinmetall для нужд сил обороны. Конкретное местоположение объекта чиновник не назвал.