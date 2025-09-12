Шмыгаль заявил, что Украина выделила Rheinmetall землю для нового завода

По его словам, соответствующее решение стало результатом переговоров с главой концерна Армином Паппергером. Встреча прошла в Лондоне на выставке Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) 2025.
Шмыгаль уточнил, что юридические процедуры завершены, и 9 сентября в одном из безопасных регионов страны была выделена площадка под завод. На предприятии планируется наладить производство артиллерийских боеприпасов Rheinmetall для нужд сил обороны. Конкретное местоположение объекта чиновник не назвал.
А ранее Шмыгаль сообщил, что Канада и Украина заключили соглашение о совместном производстве оборонной продукции. Он отметил, что достигнутые договорённости позволят Киеву обмениваться технологиями и в будущем обеспечивать ВСУ современным вооружением и военной техникой.