Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп появился на публике за пуленепробиваемым стеклом

Президент США Дональд Трамп присутствовал на бейсбольном матче на нью-йоркском стадионе «Янки» в условиях усиленных мер безопасности.

Президент США Дональд Трамп присутствовал на бейсбольном матче на нью-йоркском стадионе «Янки» в условиях усиленных мер безопасности.

Согласно официальному заявлению пресс-службы Белого дома, глава государства находился за специальным пуленепробиваемым стеклом, которое отделяло его ложу от открытых зон стадиона.

Как отмечает портал The Daily Beast, меры безопасности на спортивной арене были значительно усилены накануне визита президента. Организаторы мероприятия установили защитные конструкции вокруг президентской ложи в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности первого лица государства во время публичных мероприятий.

Ранее Трамп сообщил, что обладает сведениями о причинах убийства Кирка.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше