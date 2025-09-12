Ричмонд
Рубио пригрозил ответными мерами от США после вердикта против Болсонару

Сенатор США Марко Рубио заявил о возможных ответных мерах со стороны Вашингтона в связи с обвинительным вердиктом в отношении бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом он написал в социальной сети X. Рубио выразил возмущение в связи с преследованием Болсонару, назвав происходящее «охотой на ведьм».

Источник: Life.ru

«Политические преследования со стороны нарушителя прав человека (судьи верховного суда Бразилии. — Прим. Life.ru) Александра де Мораеса продолжаются, поскольку он и другие члены верховного суда Бразилии несправедливо постановили лишить свободы бывшего президента Жаира Болсонару. Соединённые Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», — написал он.

Рубио отметил политическую подоплёку дела и выразил сомнение в справедливости судебного процесса.

Ранее суд Бразилии приговорил бывшего президента Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Он был признан виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Суд назвал это решение «беспрецедентным в истории страны». Президент США Дональд Трамп выразил удивление решением суда по делу Болсонару и отметил, что считает его «хорошим президентом Бразилии».

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше