Рубио пригрозил ответными мерами от США после вердикта против Болсонару

Ранее суд Бразилии приговорил бывшего президента Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Он был признан виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Суд назвал это решение «беспрецедентным в истории страны». Президент США Дональд Трамп выразил удивление решением суда по делу Болсонару и отметил, что считает его «хорошим президентом Бразилии».