Над Ленобластью сбито более 20 БПЛА, в Тосно упали обломки

Силы противовоздушной обороны Ленинградской области успешно сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём телеграм-канале. По его словам, обломки дронов упали в городе Тосно на улицах Промышленной и Чехова. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет. Операция по отражению атаки продолжается.
Ранее сообщалось, что силы ПВО работают над большей частью районов Ленобласти.
На подлете к Москве сбиты около 10 БПЛА.
