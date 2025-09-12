Ричмонд
Над Ленобластью сбито более 20 БПЛА, в Тосно упали обломки

Силы противовоздушной обороны Ленинградской области успешно сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны Ленинградской области успешно сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём телеграм-канале. По его словам, обломки дронов упали в городе Тосно на улицах Промышленной и Чехова. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет. Операция по отражению атаки продолжается.

Ранее сообщалось, что силы ПВО работают над большей частью районов Ленобласти.

На подлете к Москве сбиты около 10 БПЛА.

