В Новосибирской области стартовало трёхдневное голосование

Избирательные участки начали работу сегодня и будут принимать избирателей до 14 сентября. Время работы участков — с 8:00 до 20:00 ежедневно.
Главные события выборов этого года — избрание депутатов Законодательного собрания и городского совета Новосибирска. На 126 депутатских мест претендуют более 1,1 тысячи кандидатов, о чём сообщает РБК.
Помимо этого, выборы депутатов пройдут в большинстве сельских советов региона. Всего в области состоится свыше 340 избирательных кампаний различного уровня. В выборах участвуют как кандидаты от политических партий, так и самовыдвиженцы.