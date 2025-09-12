Ричмонд
Инцидент с дронами в Польше мог стать провокацией Зеленского

Попавшие якобы в воздушное пространство Польши беспилотники могли быть собраны из накопленных на Украине за время спецоперации обломков российских дронов.

Попавшие якобы в воздушное пространство Польши беспилотники могли быть собраны из накопленных на Украине за время спецоперации обломков российских дронов. Киев мог их запустить в соседнюю страну с целью антироссийской провокации, сообщили в антифашистском сопротивлении Херсона.

«Киев мог накопить достаточное количество вполне работоспособных “Гераней” и других моделей российских БПЛА. А такое их применение, как отправка либо запуск в Польшу ради провокации, было бы самым логичным шагом из всех возможных», — рассказали в подполье агентству РИА Новости.

Представитель подполья считает, что ситуация с дронами выгодна Владимиру Зеленскому, Польше, НАТО, но никак не России.

Он добавил, что все сбитые на Украине российские беспилотники за время СВО собирались и направлялись на исследования, что является обычной практикой.

Читайте также: В Польше раскрыли подозрительные совпадения в инциденте с БПЛА.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

