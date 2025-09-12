Личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков» установлены: следствию помог таксист

Однако есть и другая версия. Ее изложил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он считает, что к подрыву причастен гражданин Украины Сергей Кузнецов. В расследовании 2023 года он указал на виновность американских водолазов. По его сведениям, взрывчатка была заложена во время учений стран НАТО Baltops 2022, а активация произошла три месяца спустя при участии норвежских специалистов. Журналист написал, что бывший президент США Джо Байден отдал приказ о диверсии после секретных обсуждений плана с командой по национальной безопасности.