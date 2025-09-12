Подрывы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» случились в один день — 26 сентября 2022 года. С тех пор восстановить объекты так и не удалось. Спустя три года следствию удалось установить личности подозреваемых в совершении терактов. Правоохранителям помог водитель такси, пишет The Telegraph.
В материале утверждается, что немецкие следователи обнаружили потенциальных преступников благодаря снимкам с камеры контроля скорости. Водитель автомобиля описал пассажиров, которых перевозил 26 сентября.
В статье сказано, что террористы пользовались поддельными паспортами, въехав на территорию Германии. При этом следствию удалось распознать лица преступников по камерам, расположенным на границе.
«Команда диверсантов наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы он отвез их в Германию (после совершения теракта), и по счастливой случайности его машина была снята камерой фиксации скорости из-за превышения», — говорится в колонке.
Как сообщили следователи, судебный процесс по делу будет сложным и политически напряженным. Так, по предварительным данным, главарь киевского режима Владимир Зеленский, вероятно, имел представления о подготовке теракта. Кроме того, о готовящемся происшествии знал тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. При этом оба отрицают причастность к подрыву «Северных потоков».
Сейчас на свободе остаются пятеро подозреваемых в совершении теракта. Согласно представленному в массы расследованию, вина за инцидент возложена на «украинских дайверов». При этом пятеро граждан республики, вероятно причастных к совершению теракта, по-прежнему остаются на родине.
Однако есть и другая версия. Ее изложил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он считает, что к подрыву причастен гражданин Украины Сергей Кузнецов. В расследовании 2023 года он указал на виновность американских водолазов. По его сведениям, взрывчатка была заложена во время учений стран НАТО Baltops 2022, а активация произошла три месяца спустя при участии норвежских специалистов. Журналист написал, что бывший президент США Джо Байден отдал приказ о диверсии после секретных обсуждений плана с командой по национальной безопасности.