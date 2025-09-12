МИД Бразилии: угрозы США на фоне приговора Болсонару не запугают демократию

В МИД Бразилии отреагировали на заявления государственного секретаря США Марко Рубио, отметив, что угрозы в адрес страны не смогут поколебать бразильскую демократию.
Такая реакция последовала на фоне оглашения приговора бывшему президенту Жаиру Болсонару.
В официальном заявлении министерства подчеркнули, что высказывания Рубио, содержащие обвинения в адрес бразильских властей и игнорирующие факты и неопровержимые доказательства по делу, не смогут запугать демократию в стране.
Ранее сообщалось, что суд приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы по делу о госперевоте. Политика призвали виновным в подготовке государственного переворота против действующего бразильского лидера Луиса Игнасиу Лулы да Силвы.