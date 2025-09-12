Дания готовится к крупнейшей в истории закупке вооружений

Вооруженные силы Дании рекомендовали правительству осуществить крупнейшую в истории страны закупку вооружений, предусмотрев приобретение восьми систем противовоздушной обороны на общую сумму 53 миллиарда датских крон (8,3 миллиарда долларов). Согласно информации телеканала TV2, вместо первоначально планировавшихся двух систем ПВО средней дальности и одной системы большой дальности, военные предложили приобрести две системы большой дальности и шесть систем средней дальности.
По данным телерадиокомпании DR, вероятным поставщиком вооружения рассматривается франко-итальянская компания Eurosam. Изменение планов связано с повышенными требованиями НАТО к странам-членам альянса в области противовоздушной обороны.
Данная закупка может стать рекордной в истории датских вооруженных сил, превзойдя стоимость приобретения истребителей F-35, которые обошлись бюджету в 20 миллиардов крон (3,1 миллиарда долларов). Датские политики начали обсуждение этого предложения в четверг вечером, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен планирует сделать официальное заявление по вопросу приобретения новых систем ПВО в пятницу.
Ранее сообщалось, что США поставили Польше тяжелое вооружение.
