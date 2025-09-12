Бразильские адвокаты намерены обжаловать приговор экс-президенту страны

Адвокаты бразильского экс-президента Жаира Болсонару намерены обжаловать приговор верховного суда, вынесенного в отношении политика в четверг, 11 сентября. Защита Болсонару готовит обращения как в бразильские, так и в международные инстанции, сообщил со ссылкой на адвокатов портал UOL.