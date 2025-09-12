Бразильские адвокаты намерены обжаловать приговор экс-президенту страны

Адвокаты бразильского экс-президента Жаира Болсонару намерены обжаловать приговор верховного суда, вынесенного в отношении политика в четверг, 11 сентября. Защита Болсонару готовит обращения как в бразильские, так и в международные инстанции, сообщил со ссылкой на адвокатов портал UOL.
«Назначенные абсурдно чрезмерны и несоразмерны и, после анализа текста приговора, защита подаст соответствующие апелляции, включая международный уровень», — рассказали порталу адвокаты Селсу Виларди и Паулу Амадор да Кунья Буэно.
Адвокаты также заявили, что Болсонару не покушался на демократию Бразилии и не участвовал в попытке госпереворота 8 января 2023 года.
Защитники политика добавили, что Болсонару должен быть судим в первой инстанции или полным составом верховного суда.
Напомним, верховный суд Бразилии 11 сентября приговорил Болсонару, который руководил страной в период с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года, к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.
