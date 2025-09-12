После спада паводка вступил в должность глава Таврического района Омской области

В минувший четверг, 11 сентября 2025 года, Игорь Баннов официально вступил в должность главы Таврического района Омской области, о чем управленец сообщил в социальных сетях.
Напомним, о единогласном избрании Баннова главой муниципального образования на новый срок стало известно 28 августа. Депутатам предлагалось две кандидатуры.
Напомним, Игорь Баннов возглавил Таврический район Омской области в феврале 2021 года. К тому моменту он уже имел опыт на руководящих должностях, в том числе порядка 4 лет в статусе замглавы и первого замглавы Павлоградского района Омской области по вопросам ЖКХ.
Примечательно, что выборы прошли в период обострения паводковой ситуации, тогда как в должность Игорь Баннов вступил в период, когда официально фиксируется спад активности большой воды: в зоне подтопления, по данным ГУ МЧС по Омской области, остаются 2 жилых дома и 12 приусадебных участков.