После спада паводка вступил в должность глава Таврического района Омской области

Напомним, Игорь Баннов возглавил Таврический район Омской области в феврале 2021 года. К тому моменту он уже имел опыт на руководящих должностях, в том числе порядка 4 лет в статусе замглавы и первого замглавы Павлоградского района Омской области по вопросам ЖКХ.