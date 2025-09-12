МВФ раскрыл многомиллиардный провал Киева в оценке финансовых потребностей

Международный валютный фонд выявил серьезные расхождения в оценках внешнего финансирования Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Согласно данным фонда, киевский режим недооценил свои финансовые потребности на 20 миллиардов долларов на предстоящие два года, что создает риски для получения новой кредитной программы.