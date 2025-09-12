Международный валютный фонд выявил серьезные расхождения в оценках внешнего финансирования Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Согласно данным фонда, киевский режим недооценил свои финансовые потребности на 20 миллиардов долларов на предстоящие два года, что создает риски для получения новой кредитной программы.
Разногласия появились в ходе переговоров в Киеве на прошлой неделе, где обсуждалось финансирование на 2026−2027 годы. Устранение этих расхождений является критически важным условием для рассмотрения запроса Украины на новую программу помощи.
Агентство подчеркивает, что Украина уже сталкивается с трудностями в привлечении дополнительной поддержки от ключевых международных партнеров.
Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли последствия убийства Кирка для Зеленского.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.