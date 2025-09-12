Ричмонд
Дания намерена совершить самую дорогую закупку вооружений в истории страны

ВС Дании просят у властей страны системы ПВО на $8,3 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Дания может приобрести самую дорогую партию вооружений за всю историю страны, если власти прислушаются к рекомендациям военных. Об этом информирует телеканал TV2.

Речь идёт о восьми наземных системах ПВО от европейских производителей. Общая стоимость их составляет $8,3 млрд. Датские ВС предлагают правительству приобрести две системы большой дальности и шесть — средней.

«Если политики это поддержат, то это будет свидетельствовать о крупнейшей закупке вооружения в истории Дании», — сказано в сюжете.

Тем временем Польша получила очередную партию американских танков M1A2 Abrams. Речь идёт о модернизированных боевых машинах, соглашение на поставку которых Варшава подписала с Вашингтоном в 2022 году.

Тем временем в Венгрии раскритиковали милитаристскую риторику главы Еврокомиссии. Министр Бока охарактеризовал её ежегодное обращение как «военную речь».