Президент Армении сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией

Армянский лидер Ваагн Хачатурян сделал ряд заявлений о текущих отношениях страны с Россией. Он подчеркнул, что Ереван якобы больше «не младший брат» Москве. По словам президента Армении, между государствами установились партнерские отношения. Так он сообщил в беседе с RTVI.
Ваагн Хачатурян уточнил, что Ереван хочет принимать самостоятельные решения, в том числе, в экономической области. Он добавил, что Армения просит, чтобы «российские коллеги учитывали» мнение армянского руководства.
«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — заявил Ваагн Хачатурян.
Армянский лидер указал на цель действующей власти. Он пояснил, что правительство Армении работает на благо жителей республики, для процветания страны. Глава государства признал, что Ереван зависим от Москвы в экономическом отношении. Однако всё же настоял на самостоятельности государства.
«Армянская власть работает для жителей Армении, для благополучия Республики Армения, процветания и т. д. и т. п. Для этого армянское правительство, власть сама должна решать, с кем, как торговать, работать, иметь дипломатические отношения», — заключил Ваагн Хачатурян.
При этом в Москву в ближайшее время намерен отправиться премьер Армении Никол Пашинян. Он планирует прилететь с деловым визитом. Никол Пашинян сообщил о желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Они уже встречались ранее в ходе саммита ШОС в Китае. Премьер Армении обсудил с президентом России перспективы углубления двусторонних отношений. Политик сообщил, что достигнутые в Вашингтоне при посредничестве США соглашения с Азербайджаном открывают новые возможности для укрепления связей, в том числе, с Москвой.
В МИД России между тем отреагировали на сведения о якобы рисках для Армении и Азербайджана из-за их участия в СНГ. В Министерстве напомнили, что это — добровольное объединение стран. Ни одна из сторон не подвергается давлению.