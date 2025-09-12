Прыгнул в частный самолет: убийца Кирка ушёл у копов США из-под носа

10 сентября 2025 года во время выступления в Университете долины Юта получил смертельное ранение в шею американский политический активист, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк. Снайпер с места преступления скрылся. Почему преступника никто не остановил и в чем пробел службы безопасности, рассказал aif.ru эксперт.
Кто стрелял в Кирка?
По мнению президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, стрелявшим мог быть не только профессиональный снайпер, но и охотник.
«То, что показывают сейчас, говорит о небольшой дальности стрельбы. Профессиональный снайпер или охотник мог это сделать из любой снайперской винтовки, даже старого образца. Уровень современного снайперского снаряжения позволяет поражать цели на расстоянии от 1500 до 1800 метров», — объяснил он.
Где скрывался снайпер?
Убийца активиста и соратника американского президента Дональда Трампа Чарли Кирка мог ждать его на крыше любого из прилегающих зданий, считает Гончаров.
По словам эксперта, на территории университета и около нее не была обеспечена на должном уровне безопасность. Специалисты не провели проверку территории, поэтому снайпер мог находиться где угодно.
«Ни одна крыша, которая была рядом, не проверялась, ни один сотрудник охраны не был там. Когда было покушение на Трампа, искали на крыше того, кто стрелял. Была такая же картина. Никто ничего не проверял. Так что это те же ошибки, которые были ранее, они сейчас идут только по нарастающей», — сказал Гончаров.
Кто пропустил преступника?
Стрелявший в Кирка снайпер смог беспрепятственно покинуть территорию из-за плохой организации безопасности на мероприятии, заявил Гончаров. По его словам, в работе американских спецслужб немало пробелов.
«Покушения на Трампа, его соратника Кирка показывают, что те люди, которые отвечают за охрану его самого и его сторонников, не отвечают требованиям обеспечения безопасности таких людей. На массовых мероприятиях с участием большого количества граждан никто не ставил никаких металлоискателей, никто не проверял наличие у гостей оружия и так далее», — отметил он.
Тревожный сигнал для Трампа.
Гончаров отметил, что убийство Кирка стало посланием президенту США Дональду Трампу.
«То, что произошло убийство соратника Трампа, близкого ему человека, это сигнал самому Трампу. Ему надо бояться, это ему сигнал. Он серьезно должен усилить службу безопасности или сделать так, чтобы в безопасности служили люди, которым он истинно доверяет», — объяснил aif.ru эксперт.
Гончаров поделился мнением, что те люди, которые обеспечивают безопасность Трампа и его окружения, не способны справиться с этой задачей.
«Это доказывает трагический инцидент в Юте. Такое случается, потому что отвечающие за безопасность люди или не способны по своей квалификации, или имеют разные политические взгляды и каждый из них настроен вредить друг к другу. Когда у Трампа в службе безопасности один республиканец и другие демократы, которые ненавидят друг друга, я думаю, такие проблемы с безопасностью будут возникать у него постоянно», — добавил эксперт.
Снайпера ждал частный самолет.
В американских СМИ появились подробности громкого убийства. Так, неподалеку от места преступления нашли охотничью винтовку Mauser 30-го калибра. В ней было три патрона с выгравированными словами трансгендерной* и антифашистской идеологии.
С оружия снимут отпечатки пальцев и проанализируют на ДНК.
В ФБР заявили, что у них есть видеокадры с нападавшим. По данным спецслужб, он не выделялся из студенческой массы, потому что был такого же возраста. Его мотивы пока не установлены.
Западные СМИ предположили, что стрелявший мог скрыться на частном самолете, который вылетел из аэропорта в сторону Аризоны, временно был недоступен для отслеживания, а потом вернулся в Юту.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.