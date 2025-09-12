Власти Юты рассказали о наказании для убийцы Кирка

Власти штата Юта намерены добиваться применения смертной казни в отношении преступника, совершившего убийство политического активиста Чарли Кирка.
Губернатор штата Спенсер Кокс подтвердил эту позицию, отметив, что прокурорская служба активно собирает доказательную базу для подготовки соответствующего ходатайства. Подчеркивается, что судебный процесс будет проведен непосредственно на территории штата Юта.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск подозреваемого в совершении данного преступления.
