Дания планирует самую крупную в истории страны закупку вооружений на $8,3 млрд

Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал TV2. Сейчас самой дорогой покупкой датских ВС является приобретение истребителей F-35 за 20 млрд крон ($3,1 млрд).
По данным источников TV2, изначально планировалось приобрести две системы ПВО средней дальности и одну большой дальности. В настоящий момент предлагается купить две системы большой дальности и шесть средней — все европейского производства. Обоснованы рекомендации повышением требований НАТО к странам-членам альянса.
Обсуждение инициативы должно было пройти вчера вечером. А сегодня министр обороны Троэльс Лунд Поульсен намерен озвучить планы официально.