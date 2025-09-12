Ричмонд
Дания планирует самую крупную в истории страны закупку вооружений на $8,3 млрд

Руководство Вооруженных сил Дании рекомендовало кабмину закупить восемь наземных систем ПВО общей стоимостью 53 млрд крон (около $8,3 млрд), что может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны.

Источник: Danish MOD

Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал TV2. Сейчас самой дорогой покупкой датских ВС является приобретение истребителей F-35 за 20 млрд крон ($3,1 млрд).

По данным источников TV2, изначально планировалось приобрести две системы ПВО средней дальности и одну большой дальности. В настоящий момент предлагается купить две системы большой дальности и шесть средней — все европейского производства. Обоснованы рекомендации повышением требований НАТО к странам-членам альянса.

Обсуждение инициативы должно было пройти вчера вечером. А сегодня министр обороны Троэльс Лунд Поульсен намерен озвучить планы официально.

