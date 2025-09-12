Более 1,8 тысяч избирательных участков открылись для голосования на выборах губернатора Иркутской области

Избирательные комиссии на выборах губернатора Иркутской области будут работать 12, 13 и 14 сентября для избирателей с 8 утра до 8 вечера. Для получения бюллетеня гражданину необходимо предъявить паспорт.
Избиратели, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования, имеют право подать заявку о голосовании на дому. Обратиться в участковую комиссию нужно не позднее 14 часов 14 сентября, — говорится в сообщении избирательной комиссии.
В Братске для голосования открыты 92 избирательных участка.
В выборах губернатора Иркутской области участвуют четыре кандидата: Виктор Галицков от ЛДПР, Лариса Егорова от «Справедливой России — За правду», Игорь Кобзев от «Единой России», Сергей Левченко от КПРФ.