Более 1,8 тысяч избирательных участков открылись для голосования на выборах губернатора Иркутской области

Избиратели, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования, имеют право подать заявку о голосовании на дому. Обратиться в участковую комиссию нужно не позднее 14 часов 14 сентября, — говорится в сообщении избирательной комиссии.