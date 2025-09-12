Ричмонд
Трамп остался недоволен действиями британского премьера Стармера

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями премьер-министра Великобритании Кира Стармера в связи с отзывом британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона.

Согласно информации Politico, американский лидер ожидал личного уведомления от главы британского правительства об увольнении дипломата, которое произошло на фоне скандальных связей посла с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Трамп, как сообщают источники, был раздражен формой проведения отставки и выразил озабоченность возможным негативным влиянием этого инцидента на свой предстоящий государственный визит в Великобританию.

Ранее сообщалось, что Трамп появился на публике за пуленепробиваемым стеклом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

