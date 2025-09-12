Страна в Океании вслед за Европой ввела новые санкции против РФ

Руководство Новой Зеландии присоединилось к установленному Евросоюзом и еще рядом стран потолку цен на нефть из России. Кроме того, государство вновь ввело санкции против Москвы. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Министерства иностранных дел Новой Зеландии.