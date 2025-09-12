Страна в Океании вслед за Европой ввела новые санкции против РФ

Руководство Новой Зеландии присоединилось к установленному Евросоюзом и еще рядом стран потолку цен на нефть из России. Кроме того, государство вновь ввело санкции против Москвы. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Министерства иностранных дел Новой Зеландии.
Отмечается, что государство установит максимальную отметку цены на нефть РФ на уровне 47,60 доллара за баррель. Всего Новая Зеландия ввела санкций в отношении уже более 1,8 тысячи россиян.
В сентябре 2025 года страна наложила ограничения на еще 11 физических и 8 юридических лиц из РФ. Санкции также коснулись 19 морских судов.
Россия предупредила, что на любые наложенные ограничительные меры последует достойный ответ. Москва обратилась с таким напоминанием к руководству Нидерландов. Власти заявили, что могут ужесточить санкции против РФ из-за ситуации с пролетом дронов в воздушное пространство Польши. Стоит напомнить, что никаких доказательств причастности Москвы к инциденту нет.