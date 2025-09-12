Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония ввела санкции против «Движения первых» и Тульского оружейного завода

Под санкции Японии попали «Движение первых» и Фонд Ахмата Кадырова.

Источник: © РИА Новости

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости. Под новые санкции Японии попали «Движение первых», Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона «Алабуга» и международный детский центр «Артек», свидетельствует пресс-релиз японского МИД.

В документе отмечается, что для этих организаций предусматривается ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.

Всего в новом списке 52 организации и 10 физических лиц из РФ и три организации из Белоруссии. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине.