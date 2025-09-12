Япония ввела санкции против «Движения первых» и Тульского оружейного завода

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости. Под новые санкции Японии попали «Движение первых», Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона «Алабуга» и международный детский центр «Артек», свидетельствует пресс-релиз японского МИД.
В документе отмечается, что для этих организаций предусматривается ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.
Всего в новом списке 52 организации и 10 физических лиц из РФ и три организации из Белоруссии. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине.