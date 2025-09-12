Единый день голосования пройдет 14 сентября в Приморье

«Для повышения уровня безопасности и обеспечения надлежащего досмотрового режима на избирательных объектах будут применяться 364 металлодетектора. Будут использоваться средства видеорегистрации. В случае возникновения нештатных ситуаций запланированы резервные места для голосования», — уточнили специалисты.