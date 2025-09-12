Ричмонд
Единый день голосования пройдет 14 сентября в Приморье

В Приморье 14 сентября пройдет Единый день голосования. Выборы состоятся в четырех городских и 15 муниципальных округах края.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает пресс-служба департамента внутренней политики Приморского края, в подготовке и проведении выборов участвуют 20 территориальных избирательных комиссий и 367 участковых избирательных комиссий.

В выборах смогут принять участие более 170 тысяч жителей края.

Обеспечению мер безопасности при голосовании уделяется особое внимание.

«Для повышения уровня безопасности и обеспечения надлежащего досмотрового режима на избирательных объектах будут применяться 364 металлодетектора. Будут использоваться средства видеорегистрации. В случае возникновения нештатных ситуаций запланированы резервные места для голосования», — уточнили специалисты.