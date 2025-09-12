Ричмонд
Экс-президента Бразилии Болсонару отстранили от выборов на восемь лет

Бывший глава Бразилии Жаир Болсонару на ближайшие восемь лет утратил возможность баллотироваться на выборные должности в течение восьми лет. Такое решение закреплено разъяснениями Высшего избирательного суда страны.

Источник: Life.ru

Согласно закону о безупречной репутации (Lei da Ficha Limpa), граждане, признанные виновными в тяжких правонарушениях, включая злоупотребление властью и коррупцию, автоматически лишаются права участвовать в выборах сроком до восьми лет после приговора.

Напомним, Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Суд также осудил его ближайших соратников, признанных виновными в подготовке госпереворота с целью свержения действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В частности, экс-министр обороны Уолтер Брага Нету приговорён к 26 годам лишения свободы.