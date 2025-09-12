Ричмонд
ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

Силами противовоздушной обороны успешно отражена ночная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области.

Силами противовоздушной обороны успешно отражена ночная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены над Волгодонском, Багаевским и Каменским районами.

В результате падения обломков беспилотников в Багаевском районе зафиксированы незначительные повреждения: повреждены ограждение и кровля частного жилого дома, а также два припаркованных автомобиля. Кроме того, было нарушено газоснабжение вследствие повреждения уличной газовой трубы, однако аварийные службы оперативно устранили неисправность и восстановили подачу газа.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее сообщалось, что над Ленобластью сбито более 20 БПЛА, в Тосно упали обломки.

