ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

Силами противовоздушной обороны успешно отражена ночная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены над Волгодонском, Багаевским и Каменским районами.
В результате падения обломков беспилотников в Багаевском районе зафиксированы незначительные повреждения: повреждены ограждение и кровля частного жилого дома, а также два припаркованных автомобиля. Кроме того, было нарушено газоснабжение вследствие повреждения уличной газовой трубы, однако аварийные службы оперативно устранили неисправность и восстановили подачу газа.
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Ранее сообщалось, что над Ленобластью сбито более 20 БПЛА, в Тосно упали обломки.
