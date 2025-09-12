Ричмонд
Трамп угрожает Китаю и Индии рекордными пошлинами за поддержку РФ

По инициативе американского лидера Дональда Трампа, США намерены оказать давление на страны G7 с целью введения повышенных пошлин в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Об этом сообщила газета Financial Times.

Источник: Life.ru

В издании уточнили, что главная задача этой инициативы заключается в стремлении США побудить Россию к участию в мирных переговорах с Украиной. Ожидается, что этот призыв будет озвучен 12 сентября в ходе онлайн-заседания министров финансов стран G7.

Представитель Министерства финансов США заявил, что власти страны дали понять союзникам в ЕС, что им следует ввести значительные тарифы в отношении Индии и КНР, если они хотят положить конец конфликту на Украине. При этом уточняется, что эти высокие тарифы будут отменены после заключения мира между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп предлагал ЕС поддержать повышение пошлин, чтобы совместно давить на Россию. Однако в Брюсселе заявили, что подобные меры не вписываются в практику блока. Европейский союз не намерен использовать пошлины как инструмент санкций против других стран.

