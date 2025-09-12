Трамп угрожает Китаю и Индии рекордными пошлинами за поддержку РФ

Представитель Министерства финансов США заявил, что власти страны дали понять союзникам в ЕС, что им следует ввести значительные тарифы в отношении Индии и КНР, если они хотят положить конец конфликту на Украине. При этом уточняется, что эти высокие тарифы будут отменены после заключения мира между Москвой и Киевом.