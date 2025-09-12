В России начался единый день голосования

Председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина 12 сентября сообщила о том, что в рамках начавшихся выборов губернатора Камчатского края, которые пройдут с 12 по 14 сентября, на территории данного региона открылись 178 избирательных пунктов. По ее словам, граждане смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы на протяжении всех трех дней, придя на свой избирательный участок.