В России начался единый день голосования

В некоторых регионах России начались выборы губернаторов, руководителей региональных парламентов и иных должностных лиц. Голосование стартовало 12 сентября и закончится 14 сентября.

Источник: РИА "Новости"

За всё время изберут 20 глав регионов, а также 11 депутатов законодательных собраний, глав муниципалитетов и депутатов в городских и сельских советов.

Всего будет проведено более 5 тыс. избирательных кампаний, в которых примут участие около 55 млн человек. Кроме того, порядка 20 млн избирателей в 24 субъектах смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Все три дня выборы будут длиться в 37 регионах России, еще в одном — два дня, а в остальных оно пройдет только 14 сентября.

Также в этом году выборы не запланированы в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Москве и Санкт-Петербурге.

Председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина 12 сентября сообщила о том, что в рамках начавшихся выборов губернатора Камчатского края, которые пройдут с 12 по 14 сентября, на территории данного региона открылись 178 избирательных пунктов. По ее словам, граждане смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы на протяжении всех трех дней, придя на свой избирательный участок.

