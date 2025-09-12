Япония объявила о новых антироссийских санкциях

Однако Токио сделал исключение для поставок нефти с проекта «Сахалин-2». Его основным продуктом является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами. К слову, с «Сахалина-2» Япония получает без малого 10% всего объема импорта СПГ, а на российских газ приходится около 3% всей электрогенерации.