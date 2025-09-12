Япония объявила о новых антироссийских санкциях

Кабинет министров Японии вслед за другими недружественными странами принял решение снизить так называемый «потолок» цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель. Об этом говорится в документах, опубликованных правительством страны.
Однако Токио сделал исключение для поставок нефти с проекта «Сахалин-2». Его основным продуктом является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами. К слову, с «Сахалина-2» Япония получает без малого 10% всего объема импорта СПГ, а на российских газ приходится около 3% всей электрогенерации.
Также японские власти ввели дополнительные санкции против РФ. Так, в случае обнаружения в Японии Токио заморозит активы 14 человек и почти 50 организаций, а также детского лагеря «Артек».
В черный список Японии попали Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова, автозавод «Урал», Тульский оружейный завод, НПО «Базальт» и «Искра», а также другие компании и организации России.
Ранее санкции против России расширила Новая Зеландия.
