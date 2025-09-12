Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии

Правительство Японии также приняло решение расширить санкционный список, в числе которых оказались активы конкретных российских компаний и физических лиц, а также детского лагеря «Артек». В списке значатся, в частности, Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова с его президентом Аймани Кадыровой, а также ряд предприятий, таких как автомобильный завод «Урал», тульский оружейный завод, предприятия НПО «Базальт» и «Искра». В отношении двух российских компаний введены ограничения на экспорт.