Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии

Япония объявила о введении санкций в отношении 52 российских организаций и 10 физических лиц, а также трёх компаний из Беларуси, объясняя это «ситуацией на Украине», сообщает пресс-релиз министерства иностранных дел страны.
В рамках этих мер на эти организации и лиц накладываются ограничения на платежи и операции с капиталом, что потребует получения специального разрешения от японского МИД для их осуществления.
Правительство Японии также приняло решение расширить санкционный список, в числе которых оказались активы конкретных российских компаний и физических лиц, а также детского лагеря «Артек». В списке значатся, в частности, Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова с его президентом Аймани Кадыровой, а также ряд предприятий, таких как автомобильный завод «Урал», тульский оружейный завод, предприятия НПО «Базальт» и «Искра». В отношении двух российских компаний введены ограничения на экспорт.
В рамках антироссийских мер Япония также решила заморозить активы трёх компаний из Сейшел и Маршалловых Островов, если они будут обнаружены на территории страны. Аналогичным образом, активы ещё девяти компаний из ОАЭ, Турции и Китая подлежат блокировке в случае их обнаружения японскими властями.
Ранее сообщалось, что ЕК намерена предложить 19-й пакет санкций против РФ к 12 сентября.