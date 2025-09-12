Ричмонд
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выделил дополнительно более 27,7 млн рублей на ремонт автомобильных дорог

По поручению главы региона Виталия Хоценко в 2025—2026 годах из областного бюджета выделяются дополнительные средства на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Общая сумма субсидий превысит 27,7 миллиона рублей и будет направлена на улучшение дорожной инфраструктуры в четырёх муниципальных районах Омской области.

Финансовая поддержка призвана повысить качество дорожного покрытия и обеспечить безопасность дорожного движения в населённых пунктах с высокой транспортной нагрузкой. Как сообщил сам губернатор, дополнительные средства уже распределены между Исилькульским, Большереченским, Называевским и Омским районами.

В 2025 году более 20,5 миллиона рублей пойдут на ремонт дорог местного значения в Исилькульском, Называевском и Омском районах. Эти работы особенно важны для сельских территорий, где состояние дорожного полотна напрямую влияет на доступность социальных услуг и транспортную связанность.

В следующем году, в 2026-м, около 7,2 миллиона рублей будет направлено на восстановление участков дорог в селе Красноярка Омского района, а также на ремонт ливневой канализации в посёлке Большеречье. Благодаря этим мерам удастся не только улучшить проезд, но и решить проблему скопления воды на проезжей части в период дождей и таяния снега.