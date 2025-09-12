Губернатор Омской области Виталий Хоценко выделил дополнительно более 27,7 млн рублей на ремонт автомобильных дорог

В следующем году, в 2026-м, около 7,2 миллиона рублей будет направлено на восстановление участков дорог в селе Красноярка Омского района, а также на ремонт ливневой канализации в посёлке Большеречье. Благодаря этим мерам удастся не только улучшить проезд, но и решить проблему скопления воды на проезжей части в период дождей и таяния снега.