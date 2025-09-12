Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусско-российские учения «Запад-2025» стартуют сегодня в Беларуси

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России Запад-2025" пройдет в Беларуси с 12 по 16 сентября, основной темой маневров станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства обороны.

Источник: Sputnik.by

Учения «Запад» проводятся Беларусью и Россией регулярно, они плановые, наблюдать за учениями Минск всегда приглашает военных атташе западных стран, в том числе из ЕС. В этом году приглашены представители нескольких десятков государств, в числе которых европейские страны.

Учения — это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск. Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые прошли как на территории Беларуси, так и на территории России.

отметили в белорусском оборонном ведомстве

Основные цели маневров

В Минобороны подчеркнули, что основными целями учений являются совершенствование навыков командующих и штабов по управлению группировками войск при отражении агрессии в отношении Союзного государства.

Также учение направлено на отработку разных вариантов совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

Как ранее заявлял журналистам начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны генерал-майор Валерий Ревенко, «общей целью учений является проверка возможностей Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства».

Замысел учений

Согласно замыслу учений, будут отработано отражение ударов средств воздушного нападения противника. Также военные отработают ведение оборонительного боя. Кроме того, в один из дней учений будет отрабатываться разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства, сообщили в Минобороны.

На полигонах в ходе учений отработают и элементы борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Руководит маневрами Генеральный штаб Вооруженных Сил Беларуси.

Ядерное оружие и «Орешник»

На маневрах военные отработают и планирование применения ядерного оружия и комплекса «Орешник», сообщили ранее в белорусском Минобороны.

Мы, конечно, и в рамках учения «Запад» вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида вооружений.

заявлял ранее СМИ министр обороны Беларуси Виктор Хренин

По его словам, «Орешник» является важным элементом стратегического сдерживания.

Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим.

сказал министр
Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше