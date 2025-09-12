Белорусско-российские учения «Запад-2025» стартуют сегодня в Беларуси

Учения «Запад» проводятся Беларусью и Россией регулярно, они плановые, наблюдать за учениями Минск всегда приглашает военных атташе западных стран, в том числе из ЕС. В этом году приглашены представители нескольких десятков государств, в числе которых европейские страны.
Учения — это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск. Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые прошли как на территории Беларуси, так и на территории России.
Основные цели маневров
В Минобороны подчеркнули, что основными целями учений являются совершенствование навыков командующих и штабов по управлению группировками войск при отражении агрессии в отношении Союзного государства.
Также учение направлено на отработку разных вариантов совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.
Как ранее заявлял журналистам начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны генерал-майор Валерий Ревенко, «общей целью учений является проверка возможностей Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства».
Замысел учений
Согласно замыслу учений, будут отработано отражение ударов средств воздушного нападения противника. Также военные отработают ведение оборонительного боя. Кроме того, в один из дней учений будет отрабатываться разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства, сообщили в Минобороны.
На полигонах в ходе учений отработают и элементы борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.
Руководит маневрами Генеральный штаб Вооруженных Сил Беларуси.
Ядерное оружие и «Орешник»
На маневрах военные отработают и планирование применения ядерного оружия и комплекса «Орешник», сообщили ранее в белорусском Минобороны.
Мы, конечно, и в рамках учения «Запад» вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида вооружений.
По его словам, «Орешник» является важным элементом стратегического сдерживания.
Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим.